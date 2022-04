Le pulizie straordinarie del parco della Caffarella con i ragazzi del Liceo Augusto

Ieri con tre classi del Liceo Augusto, insieme al Comitato per il Parco della Caffarella, nell’ambito del parco e del fiume dell’Almone, sono state effettuate le pulizie nel fiume, lungo le sponde e sulla via Latina.

L’attenzione alla tutela ambientale rappresenta un impegno quotidiano per il Comitato, che da tempo si è assunta la propria responsabilità per la salvaguardia del nostro polmone verde della Caffarella e la traduce in un impegno a 360° gradi per la mobilità sostenibile.

Sono stati raccolti diversi sacchi di rifiuti e materiale di ogni genere.

Sono stati inoltre piantumati tre alberi, uno per ogni classe, che cresceranno insieme alla coscienza ecologica dei nostri ragazzi.