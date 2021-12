Le nostre aree verdi passeranno in gestione al Municipio

Le nostre aree verdi (Villa Fiorelli, Villa Lazzaroni, Villa Lais ecc ) e tutti quei parchi fino a 20mila metri quadrati passeranno in gestione al nostro Municipio ad esclusione delle alberature che restano in carico al dipartimento Ambiente del Campidoglio. E’ questo il nuovo piano del decentramento voluto dal sindaco Roberto Gualtieri e dall’assessora all’Ambiente, rifiuti e agricoltura, Sabrina Alfonsi. Potrebbe essere un passo significativo per evitare il vecchio sistema dello scarico delle competenze e responsabilità. Ora il problema più grosso rimane sempre lo stesso. Saranno stanziati i fondi per la riqualificazione delle nostre ville?

Per esempio su Villa Lazzaroni fino al 2018 era stato stanziato un finanziamento di 250mila euro. Negli anni successivi questi fondi erano stati ritirati. Speriamo che da oggi il Municipio si farà carico del nostro verde e verrà pianificato nel bilancio annuale la manutenzione ordinaria e straordinaria dei nostri parchi per chiedere e poi ricevere i fondi dal Comune.