Le luminarie a Piazza Re di Roma e i ringraziamenti di un commerciante

Spesso l’amministrazione di questo Municipio, visti i grandi problemi del quartiere è stata criticata e messa alla gogna anche dalla nostra redazione. Cittadini di un quadrante spesso sofferente, imbottigliato nel traffico, coperto dalla spazzatura che aspetta per ore i mezzi pubblici, cittadini quasi sempre stanchi e disillusi. Ma oggi, forse spinti dal Natale, dal cauto ottimismo per l’arrivo dei vaccini, ci sentiamo di condividere un video girato da un commerciante di Piazza Re di Roma. Fa parte di una categoria stanca, provata dalle difficoltà di questo periodo, ma che straordinariamente riesce a scovare una nota positiva in una stagione veramente terribile per tutti. Cerchiamo sempre di distinguerci per essere apolitici e non fazioni, il nostro unico interesse è il bene del nostro quartiere e ci sembra giusto evidenziare un piccola fiammella di luce in una stagione troppe volte buia e disperata.