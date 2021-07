Le linee S di Astral Spa, queste sconosciute

La rete di bus integrativi gestiti da Astral spa, per conto della Regione Lazio, in collaborazione con Atac e Roma Servizi per la Mobilità, poteva, in sostanza, rafforzare le linee esistenti, casomai riducendo le fermate, ma effettuando percorsi già conosciuti e utilizzati dai cittadini?

Nell’area Appio-San Giovanni, per la cronaca, passano quattro linee: la S01 che parte da Anagnina e arriva a Termini facendo la Tuscolana; la S04 che dal Parco di Centocelle fa la Casilina, arriva a Lodi, via La Spezia, San Giovanni, viale Manzoni e Termini; la S07 che da via Gela arriva a Termini; la S09 che dalla Laurentina imbocca la Colombo, arriva a San Giovanni, quindi a Termini.

Ripetiamo, non sarebbe stato più utile rafforzare con questi pullman le linee già esistenti nei percorsi?