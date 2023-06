Una trasformazione radicale. Da scuola di quartiere a Questura di Polizia e per di più di Napoli. Grande allestimento su via delle Cave angolo via Tuscolana per le riprese si presuppone una nuova serie targata Netflix con Claudia Gerini (Sarah). Sono previsti dai 3 ai 4 giorni di riprese con ripercussioni sul traffico locale e deviazioni durante le riprese.

(Foto pubblicate da Fabrizio Zanelli)