LazioSound, 690 candidature

A poche ore dalla chiusura del bando d’iscrizione, LAZIOSound 2025 – il programma delle Politiche Giovanili della Regione Lazio, nato per supportare i giovani nel trasformare la passione musicale in una professione, sotto la direzione artistica di Paolo Vita – annuncia il record di partecipanti al contest musicale giunto alla sua V edizione. I musicisti emergenti under 35 residenti o domiciliati nel Lazio che hanno deciso di mettersi in gioco in questa grande avventura sono 690, di cui 535 sono artisti solisti e 155 sono band. Un dato che Paolo Vita, Direttore artistico di LAZIOSound 2025, commenta con queste parole: “Onestamente non mi aspettavo una risposta così numerosa e ne sono felice. Ciò vuol dire che siamo riusciti a comunicare a questi ragazzi la nostra volontà di offrire loro una grande possibilità, che è quello che faremo. Tra pochi giorni conosceremo i 10 giovani talenti per ogni categoria che affronteranno la prima sfida online per arrivare alla finali di categoria. Sono anche soddisfatto delle capacità artistiche di questi artisti: il livello delle proposte è veramente alto. Non vedo l’ora di incontrarli e sentirli suonare dal vivo”. Cinque le macro categorie a cui si sono iscritti i giovani artisti: Jazz (Jazz, Swing, Nusoul, Funk, Soul, Fusion, Progressive); Urban (Rap, R&B, Trap, Urban); Cantautorato (Indie, Pop, Rock, Folk); Classica (Composizione, Classica, Contemporanea, Strumentale); Elettronica (Elettronica, Dance, Clubbing). Tra le categorie, quella che ha riscosso più adesioni al bando di iscrizione è il cantautorato, con ben 380 iscritti; a seguire, la categoria urban con 138 proposte artistiche; l’elettronica con 68 partecipanti; il jazz con 66 artisti, e la classica con 38 iscritti. Più della metà dei partecipanti al bando del contest oscilla tra i 26 e i 35 anni, circa il 52% degli iscritti; mentre il 33% ha un’età media tra i 19 e i 25 anni e il 15% tra i 14 e i 18 anni. Tra questi, il 77% delle candidature è formato da uomini e il 23% da donne. La maggior affluenza di candidature arriva da Roma, che conta 558 risposte; la provincia di Latina conta 35 artisti; Frosinone, 24 musicisti; Viterbo, 18 iscritti; Rieti, 9 proposte artistiche. Provengono da fuori regione, quindi non residenti ma domiciliati nel Lazio, 46 artisti. Un dato questo che conferma LAZIOSound come uno dei programmi più ambiziosi e strutturati nel panorama nazionale dedicato ai giovani musicisti emergenti; un progetto che unisce creatività, formazione e opportunità concrete di crescita artistica. Grazie al sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento alle Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale e della Regione Lazio – Assessorato Regionale ala Cultura, Politiche Giovanili e della Famiglia, Pari Opportunità, Servizio Civile, con la collaborazione di LAZIOcrea e di ATCL_Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio, verranno forniti gli strumenti essenziali per valorizzare i talenti emergenti di tutto il territorio regionale. A tal proposito Simona Renata Baldassarre, Assessore alla Cultura, Pari Opportunità, Politiche Giovanili e della Famiglia, commenta i risultati: “Siamo molto soddisfatti della grande risposta da parte del territorio verso LazioSOUND. E’ la dimostrazione che c’è voglia di esprimersi attraverso la musica e che la Regione ha saputo intercettare e soddisfare questa richiesta, grazie a un progetto pensato e voluto fortemente per questo: dare voce alla musica, alla passione, alla creatività. Ma LazioSOUND è per noi un’iniziativa che va anche oltre la musica. Perché incuberà creatività e soft skills in chi vi partecipa e nei territori e nei pubblici coinvolto e protagonisti. Creatività che è il valore aggiunto dell’economia della conoscenza, da cui dipende lo sviluppo generale della nostra comunità. Viva LazioSOUND, dunque. Con l’auspicio, non solo di scoprire talenti, ma di moltiplicare competenze nei nostri giovani, che sono il futuro del Lazio e dell’Italia”. Si accede così alla prima fase di selezione vera e propria, in cui avrà un ruolo decisivo la giuria di qualità, che dovrà selezionare i 5 finalisti per ogni categoria. Ne fanno parte il direttore artistico di LAZIOSound Paolo Vita, il cantautore Sergio Cammariere, il direttore d’orchestra Pinuccio Pirazzoli, il cantante e musicista Briga, il musicista Stefano Di Battista, il Produttore e Direttore del Spring Attitude Festival Andrea Esu, il direttore artistico della Casa Del Jazz Luciano Linzi, la speaker e conduttrice di Radio2 Martina Martorano, il giornalista del Tg1 Leonardo Metalli, la cantautrice Mariella Nava, la giornalista del Tg2 Laura Squizzato e Domenico Turi, Direttore Artistico dell’Accademia Filarmonica Romana. La finalissima di LAZIOSound si svolgerà il 16 luglio al Castello di Santa Severa, mentre gli appuntamenti live delle 5 finali di categoria saranno comunicati prossimamente. In palio il supporto alla produzione (realizzazione e registrazione di un singolo e di un videoclip professionale), alla promozione (consulenza di comunicazione, distribuzione digitale del singolo), alla distribuzione discografica e alla formazione di giovani artisti emergenti e delle loro opere attraverso la partecipazione gratuita a LAZIOSound CAMPUS – un incredibile corso di formazione pensato per comprendere i meccanismi del mercato musicale (scrittura di testi, arrangiamenti, booking, promozione, distribuzione, contrattualistica, diritti d’autore). Ai 5 vincitori di ogni categoria verrà data l’occasione di esibirsi live in un evento importante regionale o italiano per il genere musicale di competenza. Per la prima volta, i vincitori avranno inoltre l’opportunità di esibirsi in due occasioni organizzate da LAZIOSound durante la settimana del Festival di Sanremo 2026: LAZIOSound per CASA SANREMO e LAZIOSound “In the Casinò”. Al vincitore assoluto del primo premio di LAZIOSound 2025 sarà data l’opportunità di produrre un intero album, che sarà distribuito e promosso per due mesi.