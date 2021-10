Largo Magna Grecia: si rimette a nuovo il mercato

Per poter lavorare in sicurezza gli operatori sono stati spostati all’esterno del Mercato, lungo via Magna Grecia, nei box forniti dal Municipio, allacciati alla rete elettrica ed idrica e dotati di condizionatore. Ci saranno 2/3 mesi di disagio sia per gli operatori, sia per i posti auto perduti, sia per i negozi della via che affacciano sulla via ma sono lavori non più rinviabili che porteranno benefici per tutti