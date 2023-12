Largo Gregorovius: al via la riqualificazione

Details

L’attesa è terminata. Da ieri mattina è intervenuta una ruspa per demolire, in danno ai proprietari, uno degli ultimi box commerciale la cui attività era sospesa da anni su Largo Gregorovius. La piazza da anni è sempre stata fortemente penalizzata sotto il profilo ambientale ed urbanistico anche se negli ultimi anni sono stati demoliti via via gli ultimi box ormai inutilizzati a spese dei proprietari. L’idea è quella di realizzare nell’area un progetto di riqualificazione, sul successo dell’impresa aspetteremo fiduciosi.