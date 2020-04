Largo Don Orione, stupratore seriale arrestato: sei le vittime accertate

Un uomo di 31 anni, di origine colombiana, è stato arrestato dai poliziotti del commissariato San Giovanni con l’accusa di violenza sessuale per aver aggredito e palpeggiato almeno sei donne tra novembre ed oggi. Le indagini della polizia, coordinate dalla procura di Roma, sono partite dalle denunce presentate da due donne, vittime di violenza sessuale nelle prime ore della mattina del 9 novembre scorso: l’una mentre si trovava ad una fermata in attesa dell’arrivo di un autobus e l’altra mentre rientrava nella propria abitazione.

Il giovane era stato descritto come un individuo di carnagione olivastra, con addosso un piumino ed uno zaino, che in entrambi i casi si è avvicinato alle ragazze per poi, con mossa fulminea, palpeggiarle in modo violento nelle parti intime. In particolare, in un caso, ha rincorso una delle vittime, che urlava per richiamare l’attenzione di eventuali passanti e, dopo averla raggiunta, l’ha aggredita scaraventandola su un’autovettura in sosta, continuando a molestarla. Dall’esame delle immagini dei sistemi di videosorveglianza dei locali della zona, è stato individuato l’autore delle aggressioni, particolarmente violente, corrispondente alle descrizioni fornite dalle vittime. L’uomo è stato poi individuato a Largo Don Orione, in zona Appia, e nei giorni scorsi arrestato in esecuzione di una misura cautelare come richiesto dal pm Stefania Stefanìa. Il 31enne è stato portato nel carcere di Regina Coeli. Le indagini proseguono per accertare l’esistenza di altre vittime.