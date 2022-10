L’appello disperato di Alessia, la ragazza di Colli Albani, arrestata in Iran

Alessia Piperno, la ragazza di Roma, una ragazza del nostro quartiere, di Colli Albani è detenuta a Teheran da cinque giorni, dal giorno del suo trentesimo compleanno, senza riuscire a dare notizie fino alla telefonata ai suoi genitori di ieri mattina: “Vi prego, aiutatemi”.

E’ stata arrestata venerdì, la ragazza era insieme ad altre 9 persone, un gruppetto di amici francesi, polacchi, svedesi e olandesi. Stavano festeggiando tutti insieme il compleanno di Alessia in un luogo in cui non avrebbero potuto farlo. E per questo sarebbero stati tutti arrestati. Da subito, a partire già da sabato, la Farnesina sta seguendo il suo caso.

Il papà, Alberto Piperno, titolare di una libreria di testi scolastici e usati vicino Colli Albani ha pubblicato su Facebook una foto della figlia e un appello: “Questa ragazza è Alessia Piperno, ed è mia figlia – ha scritto – È una viaggiatrice solitaria, gira il mondo per conoscere usi e costumi dei popoli. Si è sempre adeguata e rispettato le tradizioni e, in certi casi, gli obblighi, di ogni Paese che ha visitato. Erano quattro giorni che non avevamo sue notizie, dal giorno del suo trentesimo compleanno, il 28 settembre. Anche il suo ultimo accesso al cellulare riporta quella data. Stamattina (ieri, ndr) arriva una chiamata. Era lei che piangendo ci avvisava che era in prigione. A Teheran. In Iran. Era stata arrestata dalla polizia insieme a dei suoi amici mentre si accingeva a festeggiare il suo compleanno. Sono state solo poche parole ma disperate. Chiedeva aiuto”.