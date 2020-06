L’amore a domicilio, la heist-comedy con sentimento ambientata all’ Appio Latino

L’amore a domicilio’, una bella commedia-favola con un pizzico di dramma, scritta e diretta da Emiliano Corapi (Sulla strada di casa) già alla decima edizione del Bifest – Bari International Film Festival e dal 10 giugno su Prime Video. Un film che sembra perfetto per questi tempi strani dettati dal Coronavirus, dal lockdown e dalla Fase 2, perché al centro della storia d’amore tra Miriam Leone e Simone Liberati c’è proprio una donna che è costretta a casa perché agli arresti domiciliari (sentimento che oramai ci è in qualche modo noto). E si ritrova agli arresti domiciliari non nella California di San Quentin ma a San Giovanni a Roma. Tante inquadrature sul nostro quartiere con drone e camera bassa. Ci sono molti motivi per guardare il nuovo film di Corapi che si concede una commedia dopo il thriller apprezzatissimo d’esordio Sulla strada di casa. Intanto il cast che funziona a cominciare da Miriam Leone e Simone Liberati. Insieme a loro troviamo il bravissimo Fabrizio Rongione che con Corapi ha lavorato anche nel precedente film. Per non dimenticare le location tutte romane e le belle immagini del nostro quadrante che ci riportano a scorci di quartiere ben conosciuti.