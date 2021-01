Nel pomeriggio di venerdi, intorno alle ore 15,44, gli agenti del VII Distretto San Giovanni hanno arrestato un cittadino romeno di 27 anni in Via Appia Nuova. L’uomo è stato colto in flagranza di reato da una guardia giurata che l’ho bloccato mentre tentava la fuga con la bicicletta che stava tentando di rubare.