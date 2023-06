Ladri scatenati tra via Foligno e via Voghera

Il weekend “lungo” offerto dalla festa del 2 giugno è stata una manna per i ladri che hanno ripulito appartamenti lasciati vuoti per “il ponte” anche nei nostri quartieri.

Le forze dell’ordine sono intervenute oggi in via Foligno e in via Voghera, avvertite dai proprietari degli appartamenti che al ritorno hanno trovato le case messe a soqquadro dai “soliti ignoti”. I ladri hanno portato via beni.

In uno dei due palazzi sono presenti le telecamere, ma evidentemente ormai servono a poco in quanto i ladri si sentono impuniti già in partenza: quando vengono colti sul fatto, tornano spesso in libertà dopo pochi giorni.

Occorre essere sempre sull’allerta, mai abbassare la guardia, specie facendo entrare tutti in un condominio, aprendo indifferentemente il portone. Attenzione anche al personale in caso di lavori edilizi.