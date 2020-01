Ladri in azione con i saldi, arrestati due peruviani in Piazzale Appio

A Roma, come in quasi tutta Italia, sono partiti da pochi giorni i tanto attesi saldi invernali e con essi si sono intensificati anche i furti, complice soprattutto la gran folla di gente presente nei tanti negozi. Proprio per garantire giornate di compere quanto più sicure e tranquille possibili, i carabinieri di Roma hanno intensificato i controlli nelle vie dello shopping e nei centri commerciali della capitale, riuscendo così a bloccare diversi ladri. Tra i tanti due cittadini peruviani che sono stati fermati mentre avevano addosso merce rubata per un valore di oltre 1.800 euro. Il furto è avvenuto all’interno di un magazzino in piazzale Appio: quando il personale del negozio si è accorto del furto, ha subito allertato le forze dell’ordine. Alla fine della perquisizione, è stata rinvenuta la merce rubata e le placche antitaccheggio accuratamente rimosse. Per questi tre ladri dei saldi, il Giudice per le Indagini Preliminari ha disposto gli arresti domiciliari.