Ladre al Todis di via Tuscolana aggrediscono gli agenti: in manette due donne

Sono entrate al supermercato Todis di via Tuscolana (accanto alla stazione) intorno alle 7 di domenica 26 gennaio mischiandosi tra i vari clienti infilando nelle tasche e nelle borse della spesa quanti più oggetti possibili. Al momento di pagare però, hanno aggirato le casse cercando di uscire indisturbate dalla porta centrale. Un addetto alla sorveglianza si è accorto dello strano movimento delle due donne ed è riuscito a fermarle all’interno del supermercato. Una volta scoperte le ladre hanno scaraventato a terra uno scaffale del negozio e aggredito uno degli addetti alla sicurezza. L’intervento degli agenti del commissariato di polizia San Giovanni ha messo fine al loro tentativo di fuga. Le due donne romane sono state arrestate per rapina aggravata dagli agenti e condotte in manette al commissariato di zona.