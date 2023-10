Laboratori di teatro, danza e musica: si comincia al Quadraro

‍ LABORATORIO DI NARRAZIONE NARRANDOMI a cura di Fabrizio Pallara / Teatro delle Apparizioni A chi è rivolto >> a tutt* – non sono richieste precedenti esperienze Dove >> Biblioteca interculturale Cittadini del Mondo – Viale Opita Oppio 41, Roma Quando >> si sviluppa in 2 incontri 10 novembre dalle h 16.30 alle h 19.30 11 novembre dalle h 10.30 alle h 19.30 + 1 presentazione pubblica dell’esito del laboratorio il 12 novembre h 17

Fortezza Est, Via F. Laparelli 62 restituzione pubblica degli esiti del laboratorio