La tratta San Giovanni-Colosseo (metro C) slitta a metà 2024

Le previsioni più pessimistiche si sono avverate, come era facile intuire. Infatti la tratta della metro C San Giovanni Colosseo sarà inaugurata ed entrerà in esercizio nel 2024. Questo è quanto sostiene il responsabile del procedimento della linea C Andrea Scotti. Anche la parte di via Sannio sarà consegnata nel 2021. Infine, ha concluso Sciotti, per il nuovo tunnel di collegamento tra linea C e linea A a San Giovanni (oggi è possibile risalendo di qualche piano nell’atrio della stazione) “sta per essere conclusa l’istruttoria. I lavori potrebbero iniziare tra tra il 2020 e il 2021 e dureranno 24 mesi, 6 dei quali comporteranno la chiusura totale della stazione della sola linea A di San Giovanni, pur permettendo il passaggio dei treni”.