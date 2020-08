La storia della disco music a via dell’Almone

LA STORIA DELLA DISCO MUSIC, il voluminoso e appassionato saggio scritto da Andrea Angeli Bufalini e Giovanni Savastano, pubblicato da Hoepli e giunto alla sua prima ristampa, aprirà – giovedì 6 agosto – la serata di Appio Estate a Roma. Sarà il giornalista Antonio Ranalli a moderare l’incontro che, dalle ore 21:00 vedrà i due autori dialogare sul vasto e popolare argomento che questo genere musicale ha rappesentato in tutto il mondo, durato più di un decennio e tuttora in voga ovunque. Un fenomeno che ha contagiato diverse generazioni e che è stato racchiuso con tagli diacronici e sincronici strategici, in un libro di oltre cinquecento pagine assolutamente da godere.

“La Storia della Disco Music” analizza radici, genesi e sviluppo di un melting pot sonoro, culturale e sociale dallediramazioni creative: un fenomeno molto amato, ma anche molto osteggiato che si è evoluto in carismatico trend-setter di massa.Per la prima volta in Italia viene narrata, da prospettive nuove rivolte al contesto socio-culturale dell’epoca, la storia completa della disco music risalendo alle sue fonti afro, R&B, soul, funk fino ad arrivare alle contaminazioni con l’elettronica e l’evoluzione in Eurodisco, con un occhio di riguardo riservato alla fervida scena italiana della prima Italo Disco, approfondendo altresì il fenomeno delle originarie discotheques che, da Parigi, sono esplose a New York, centro gravitazionale di tutta la club culture, trampolino di lancio dei nuovi ‘ministri del suono’, i DJ e i loro vinili nel nuovo formato a 12 pollici.

Dopo la presentazione, la rassegna dell’Appio Claudio continuerà con le chiacchiere, gli aneddoti e i racconti di Andrea Esu, Lorenzo Rumi, Stefano Gamma & Les Inferno e, dalle ore 23:00, con il Dj set rigorosamente in vinile selezionato dagli autori e incentrato sui successi che hanno segnato la storia di quell’epoca (Posti limitati e prenotazione consigliata ai numeri 333 5305351 e 392 1642253).