La “nuova” via Monza, regno dell’anarchia

Biciclette e moto che sfrecciano sui marciapiedi per evitare il traffico, pedoni che attraversano pericolosamente la strada da quando è stato abolito l’attraversamento semaforico diretto, cassonetti che straboccano a causa della sparizione di altri cassonetti su via Taranto, ambulanze bloccate in mezzo al traffico, la fermata dell’autobus diventata parcheggio abusivo a causa dei rilevanti tagli di parcheggi lungo la strada.

La nuova “sistemazione” della mobilità a San Giovanni fa perno principalmente su via Monza, diventata di fatto il nuovo imbocco della tangenziale est dopo la chiusura di una corsia di marcia in via La Spezia.

Residenti sempre più sul piede di guerra, chiedono principalmente il ripristino dell’attraversamento pedonale in via Monza. Una richiesta presentata anche dal Comitato Tuscolano Villa Fiorelli.