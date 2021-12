La morte delle due sorelle in via Cilicia: l’incidente forse causato da un cinghiale

Potrebbe essere stato un cinghiale uscito dal vicino parco della Caffarella, travolto ma non ucciso, a causare il decesso di Antonella e Lorena Flores, le sorelle di 23 e 19 anni morte in un incidente stradale in via Cilicia. E’ questa una delle ipotesi al vaglio per fare luce sulla tragedia che ha sconvolto la famiglia Flores Chevez di origini ecuadoregna. L’animale stava attraversando la strada ed è stato investito dalla Peugeot 307, l’auto su cui viaggiavano le due sorelle che è uscita fuori strada per schiantarsi contro un albero dopo il curvone di via Cilicia, nel quartiere San Giovanni.