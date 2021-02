La Lega contro la pista ciclabile in via Taranto

Il consigliere capitolino Davide Bordoni ed il consigliere municipale del VII Municipio Sandro Toti (Lega-Salvini Premier) si scagliano contro la pista ciclabile di via Taranto, causa di aumento del traffico nella zona Appio.

“Quartiere Appio, la nuova ciclabile paralizza il traffico. Il Movimento 5 stelle ha stravolto la viabilità del quadrante San Giovanni congestionando di conseguenza un quartiere già snodo del traffico romano – scrivono i due consiglieri in una nota.

“Tra via La Spezia e via Taranto si sono provocati enormi problemi ai residenti solo per far posto ad una ciclabile, ora praticamente deserta, nemmeno collegata con i percorsi già esistenti”.

E ancora: “Purtroppo se il trasporto alternativo all’automobile non viene realizzato in continuità con quello precedente e in armonia con il trasporto pubblico e privato rischia di fare solo danni. Il traffico aumenta, lo smog pure, lo vediamo tutti, e, invece, ci ritroviamo il Campidoglio a puntare forte sulle ciclabili in tratti stradali infelici e a costi elevatissimi, quando sarebbe urgente e necessario creare preferenziali per i mezzi pubblici e i mezzi di emergenza.. nessun beneficio dalle piste ciclabili e dai monopattini che hanno invaso i nostri quartieri”.