“La Conserva della neve” all’Orto Botanico di Roma

Si svolgerà dal 16 al 18 settembre la nuova edizione de LA CONSERVA DELLA NEVE, la manifestazione dedicata ai collezionisti di piante insolite e orientata a far conoscere nuove architetture del verde. Oltre una sessantina le aziende presenti, alcune provenienti anche dal I e dal VII Municipio.

Dopo due anni di assenza causa pandemia, la Conserva torna nella splendida cornice dell’Orto Botanico dove, oltre ai sessanta differenti espositori che illustreranno le particolarità della propria attività, è previsto un fitto calendario di incontri di approfondimento, laboratori e visite guidate.

Tra i saggi che verranno presentati si segnalano l’opera sul Giardino dei Semplici Dell’Orto Botanico di Roma e la sua storia, in cui Andrea Bonito descrive in dettaglio le innumerevoli piante officinali che lo caratterizzano, e “Il romanzo della rosa” in cui la vivaista specializzata Anna Peyron racconta, in una coinvolgente narrazione, le relazioni e divagazione che legano nel tempo e in diversi Paesi le storie della rosa e di magnifici roseti. Le conferenze in programma toccano argomenti di vario interesse, dall’apicoltura alla scelta delle giuste piante per il giardino perfetto, come anche studi sui microorganismi vitali e descrizioni dei giardini monastici.

Da non perdere l’incontro con il giardiniere ed esperto di piante Giulio Baistrocchi che racconterà delle sue folli esperienze lavorative nei paradisi botanici inglesi di Tresco e Great Dixter.

Le famiglie potranno accontentare i propri figli condividendo con loro laboratori e momenti ludici di creatività su carta di riso, con giochi di legno o nell’ascolto di storie a tema sulla Natura.

Oltre ad apprezzare la specificità di ogni stand com intere collezioni di piante rare, dalle carnivore alle acquatiche, e varietà di eucalipto, zafferano, salvia, lavanda, cacao, iris, tillandsie, graminacee, peperoncini, pelargoni… Per ogni profumo un fiore, per ogni fiore una storia che verrà illustrata a tu per tu dagli stessi espositori ai visitatori, per trasmettere a tutti, sopratutto ai neofiti, la passione giardiniera e il rispetto per la natura più verde.Il territorio, dentro e nei pressi dell’Orto Botanico – Trastevere e dintorni – sarà anche oggetto di passeggiate botaniche a tema (con prenotazione obbligatoria in loco) cosi come workshop ecologici ed educativi sui giusti approcci agli alberi e alle piante offriranno l’opportunità di immergersi in un mondo isolato dallo stress metropolitano.

Infine, il punto di ristoro proporrà quotidianamente menu a tema, in linea con la filosofia della mostra, utilizzando anche erbe aromatiche dei vivai presenti.

CONFERENZE E PRESENTAZIONI

Venerdì 16 Settembre 2022

Ore 9,00 – Apertura della Mostra

Ore 17,00 – Presso la Sala Conferenze Centro Visite situata vicino all’ingresso su Largo Cristina di Svezia: Conferenza “Dal seme al fiore”Relatore: Nello Trapani del Vivaio La Ginestra Conferenza “L’Agricoltura incentrata sulla vita. I microrganismi effettivi” – Relatore: Vanni Ficola del Vivaio EMITA

Ore 19,00 – Chiusura della mostra

Sabato 17 Settembre 2022

Ore 9,00 – Apertura della Mostra

Ore 11,30 – Presso la sala Conferenze Centro Visite situata vicino all’ingresso su Largo Cristina di Svezia: Conferenza “Hortus conclusus: storia ed evoluzione del giardino monastico di San Paolo fuori le Mura” – Relatore: Vincenzo Mazziotta

Conferenza “Apicoltura, tecniche e sviluppo, dai monasteri medievali al giorno d’oggi” – Relatore: Valentino Mango

Ore 17,00 – Presso la sala Conferenze Centro Visite situata vicino all’ingresso su Largo Cristina di Svezia: Presentazione del libro“Il romanzo della rosa” di Anna Peyron – Relatori: Anna Peyron, Lauro Marchetti

Ore 19,00 – Chiusura della Mostra

Domenica 18 settembre 2022

Ore 9,00

Apertura della Mostra

Ore 11,30

Presso la sala Conferenze Centro Visite situata vicino all’ingresso su Largo Cristina di Svezia: Presentazione del libro “Le piante officinali e il Giardino dei Semplici all’Orto Botanico di Roma” di Andrea Bonito – Relatore Andrea Bonito

Presentazione del libro “Roma e il suo Orto Botanico. Storia ed eventi” di Fabio Attorre e Franco Bruno – Relatore: Fabio Attorre

Ore 17,00 Presso la Sala Conferenze Centro Visite situata vicino all’ingresso su Largo Cristina di Svezia: Conferenza “From Tresco to Great Dixter: folli esperienze lavorative da un paradiso sub tropicale alla pazzia del giardino ribelle per eccellenza”Relatore: Giulio Baistrocchi

Ore 19,00

Chiusura della Mostra

ESPOSITORI

3 ERRRE Forbici e utensili da giardinaggio, concimi naturali e biostimolanti. Zeoliti ammendanti.

A.M.E.R. – Associazione Micologica Ecologica Romana Diffusione della conoscenza delle erbe spontanee commestibili e dei funghi

AIAS – Associazione Italiana Amatori Succulente Associazione Italiana Amatori delle piante Succulente, libri e riviste realizzate dall’Associazione

ALESSANDRA INTELLISANO Vasi in terracotta e cassette in legno

ALESSANDRO MENNINI Collezione di peperoncini e piante aromatiche

ANELLI DI GRANO Taralli, biscotti, orecchiette tutto fatto a mano utilizzando esclusivamente varietà di grano del territorio

ANNA DE ANGELIS Creazioni artigianali a tema botanico realizzate con carta artigianale autoprodotta

AROMATICHE CLAGIA Vasta collezione di piante aromatiche in vaso

ART OF THE GRID Creazioni con il verde stabilizzato

AUGUSTA VERLINGHIERI Dipinti e ricordi d‘Oriente

AGR. CASTELLOSCURO Varietà di eucalipto, lavanda vera, lavanda inglese, fiori officinali, olii essenziali, biocosmesi naturale

AGR. LA GINESTRA Piante mediterranee, felci, piante sub tropicali, endemismi della Costiera Sorrentina e Amalfitana, piante antiche

AGR. LA TERRA DI GAIA Humus di lombrico per uso biologico

AGR. LONGHI CATIUSCIA Zafferano in pistilli, prodotti a base di zafferano, prodotti essiccati, frutta a guscio

AGR. LE MUSE Piante rare da collezione della fascia tropicale e sub tropicale

AGR. MANRICO GIULIANI Collezione di Aster, piante da interno, rampicanti, insolite

AGR. PAOLO GULLINO – PIANTE INNOVATIVE Piante, semi, preparati naturali per la cura del suolo

AGR. SALLEMI MASSIMO Palme e piante tropicali e sub tropicali ornamentali e da frutto

ASSOCIAZIONE CULTURALE FIORI & FORCHETTE Laboratorio di stampa vegetale e sciarpe stampate con le piante

ASSOCIAZIONE CULTURALE LINARIA Piccoli dispositivi di biodiversità, libri, laboratori per bambini sulla biodiversità

ASSOCIAZIONE PER LE UNITÀ DI CURA CONTINUATIVA MOBY DICK Materiale associativo, settembrini, fiori/semi, attività ludiche rivolte ai bambini, attività formative, educazione al riciclo.

AZIENDA VIVAISTICA FRUTTICOLTURA ORVIETO antiche varietà autoctone di piante da frutto laziali, umbre e toscane.

CACAOMOTUM Cacao e cioccolato “bean to bar” del Nicaragua

CANTIERE DEI SOGNI Laboratorio di introduzione alla scultura e all’architettura con le tavolette unimodulari di legno Kapla

CAPIM DE ORO Produzione artigianale di accessori moda per la persona e per la casa mediante l’intreccio della rara fibra vegetale Capim dourado

CARMILIA Cappelli fatti a mano, cappelli di sartoria

CASEIFICIO SAN FAUSTINO selezione di formaggi e salumi

CERAMICHE MAZUR Ceramiche artistiche

COTTAGE GARDEN BEATRICE Erbacee perenni, graminacee, fioriture per bordo misto

DCLASS srl di Ivano Picceroni Foulard Bamboo & Bamboo bag, accessori abbigliamento realizzati in filato di bamboo

DESERT STYLE di Cipriano De Vito

EMITA Microrganismi effettivi originali

FERRI ANIMATI DI DANIELE VALBREGA Creazioni in ferrovecchio e pietra.

FLORIANA BULBOSE Collezione di bulbose primaverili, narcisi, tulipani.

GARDEN TUTOR Consulenza gratuita per la progettazione e gestione di giardini e terrazzi.

GIARDINO DELLA MOSCATELLA Graminacee ornamentali e spontanee resistenti al secco; erbacee perenni rustiche.

HANNIBAL PLANTS Collezione di piante carnivore

HORTUS HESPERIDIS Piante di agrumi anche di interesse storico, ulivi e altri frutti mediterranei eduli e ornamentali

IL FIORE ALL’OCCHIELLO Specie botaniche di pelargoni, varietà del ‘700 e ‘800, Varietà profumate e da collezione. Geranium Maderense a fiore viola e a fiore bianco

IL GIARDINO SEGRETO PROMO TUSCIA

IL SUGHERETO Orchidee botaniche e ibride.

IRIS UMBRIA Collezione di rizomi di iris

LA BIZZARRE EPOQUE Gioielli in resina con inclusioni naturali

LA LIQUIRIZIERIA Prodotti a base di liquirizia calabrese bio di qualità.

LA LAVANDA DELLA TUSCIA Piante di lavanda, olio essenziale di lavanda, bagnodoccia, saponi, creme mani, viso, corpo, da agricoltura biologica

LE ESSENZE DI LEA Collezione di Salvie e altri generi di Lamiaceae.

LE FIGLIE DEL VENTO Tillandsie.

LIBRERIA OTTIMO MASSIMO Libri per bambini

LUCILLA MARINACCIO Complementi di arredo in legno e tessuti da esterno per allestimento degli spazi verdi

NOPEST Prodotti naturali per la cura di persone, animali e piante. Olio di Neem e repellente cutaneo Nozega Neem

ORGANIZZAZIONE DE LA CONSERVA DELLA NEVE RITA FOSCHI arredo antico da giardino

ROBRICO HUMUS Humus di lombrico

ROPE EVOLUTION Workshop su corrette cure e piantagione degli alberi ornamentali e da frutto

S’ORROSA DI SCUDU MARIAGRAZIA Collezione di rose

STUDIO ARTI FLOREALI Composizioni floreali

TELA E GRAMIGNA Pitture botaniche su stoffe d’epoca

VIVAIO LA BIRBA Piante mediterranee

VIVAIO TARA Hydrangea, magnolie, piante rare

VIVIPICCANTE Peperoncini piccanti

WATER NURSERY Collezione di piante acquatiche e palustri

WORKSHOP & VISITE GUIDATE

“Impronte vegetali ”Workshop esperienziale individuale Sarà possibile realizzare uno shopper di tela ecologica decorato con foglie e fiorimessi a disposizione da tutti i vivaisti presenti alla manifestazione. Stand “Fiori & Forchette”Costo: € 10,00 + offerta libera Venerdì 16 e Sabato 17 settembre: dalle 15,00 alle 19,00 Domenica 18 Settembre: Tutto il giorno

Laboratori di stampa su carta di riso Laboratorio per i bambini Stand “Fiori & Forchette ”Partecipazione ad ingresso gratuito Venerdì 16 e Sabato 17 settembre: dalle 15,00 alle 19,00 Domenica 18 Settembre: Tutto il giorno

Rope Evolution Workshop educativo Si insegnerà come piantare correttamente un giovane albero; la scelta vivaistica; la buca; i tutori; la corretta potatura degli alberi ornamentali e da frutto. Stand Rope Evolution Partecipazione ad ingresso gratuito Sabato 17 e domenica 18 settembre: ore 10,30 e ore 16,00“

Leggi, ascolta, gioca, crea” Story&lab Laboratorio per famiglie Stand Libreria Ottimomassimo Partecipazione ad ingresso gratuito Venerdì 16, Sabato 17 e Domenica 18 settembre: mattino e pomeriggio

“A cava cecio” Laboratorio ludico artistico per bambini con giochi in legno Stand Marco Faramelli Partecipazione ad ingresso gratuito

Tour ai giardini storici vicini all’Orto Botanico Passeggiate guidate a cura de Il Giardino Segreto di Promo Tuscia

Venerdì 16 Settembre: ore 09,30

“Passeggiata al Gianicolo con la visita di Villa Lante e del Bosco Parrasio” Appuntamento alle ore 09.15 al Belvedere del Gianicolo

Sabato 17 Settembre – ore 10,00

“Trastevere con Giardini di Villa Farnesina” Appuntamento alle ore 09.45 allo stand de Il Giardino Segreto

Domenica 18 Settembre – ore 15,30

“Passeggiata a Villa Sciarra” Appuntamento alle ore 15.00 allo stand de Il Giardino Segreto

Le passeggiate saranno accompagnate dalla Dottoressa Bianca Panu archeologa e guida autorizzata, esperta di giardini, di arte e di archeologia.

Costo: 20 euro a persona (Partenze con minimo 15 persone) Partenza dallo Stand Il Giardino Segreto di Promo Tuscia Prenotazioni: [email protected] – +39 348 5203954

Visite guidate all’Orto Botanico Visite con personale specializzato dell’Orto finalizzate ad illustrare caratteristiche e curiosità delle strutture architettoniche di Villa Corsini e delle principali Collezioni, con riferimenti a tutti gli ambiti disciplinari della Botanica e alle funzioni, strategie e finalità dell’Orto Botanico. Partecipazione a ingresso gratuito Partenza dall’area della Cavallerizza (nei pressi dell’ingresso di Largo Cristina di Svezia) Prenotazioni sul posto

RISTORAZIONE

L’eccellente punto ristoro PDP Catering s. r. l. situato all’interno della Serra Espositiva, prospiciente all’Orto dei Semplici, sarà a disposizione dei visitatori. In linea con la filosofia della mostra, utilizzerà esclusivamente materiali totalmente riciclabili. Ogni giorno lo chef proporrà una pietanza diversa utilizzando le erbe aromatiche che si troveranno senz’altro anche presso i vivai presenti.

ACCESSO ALLA MOSTRA

Ingresso: € 10,00 – (ingresso gratuito per i bambini fino ai 12 anni) Acquistabile all’ingresso della mostra e sul sito www.laconservadellaneve.com Entrata: Largo Cristina di Svezia,23/A, Roma Si può parcheggiare lungo Via Passeggiata del Gianicolo angolo Via Garibaldi oppure su via della Lungara o Lungotevere Farnesina o al parcheggio di Via Giulia.

All’interno della mostra saranno a disposizione del pubblico macchinine elettriche per facilitare gli spostamenti dei visitatori. Trattandosi di un orto botanico universitario, secondo una norma internazionale, non sono ammessi i cani. Per coloro che avessero difficoltà al trasporto delle piante a casa dopo averle acquistate, è previsto un servizio di trasporto a domicilio, su richiesta e a pagamento (prenotazioni al numero +39 333 7854168).