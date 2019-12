La Caffarella va in scena: “Aspettando la Shoah”

Speciali approfondimenti saranno offerti da tutte le reti Rai in occasione della Giornata della Memoria che si celebra il 27 gennaio, nel giorno in cui – 74 anni fa – con l’apertura dei cancelli del campo di Auschwitz e la liberazione dei sopravvissuti allo sterminio nazista, il mondo conobbe l’orrore della Shoah. Documentari, film, fiction e dirette si susseguiranno per tutta la settimana in tv, alla radio e sul web in una vera e propria staffetta attraverso i palinsesti. Un’ampia copertura informativa degli eventi legati alla Giornata sarà assicurata da tutti i Tg e i Gr Rai. Molte scene si stanno girando in questi giorni in Caffarella per ricordare questa triste giornata.

(Foto Anna Innocenzi‎ – EMOZIONI IN CAFFARELLA)