La avventure di Topolino sulla via Appia

La Via Appia, la “regina viarum“, una delle più importanti e suggestive vie consolari nel mondo romano, diventa protagonista delle avventure di Topolino! Sul numero 3518 (uscito mercoledì 26 aprile) è partita la serie “Topolino e la via della storia”, un viaggio nel tempo e nello spazio, firmato da Francesco Artibani e Alessandro Perina, lungo Via Appia Antica, oggi candidata a diventare patrimonio dell’UNESCO. La prima avventura, “Una traversata pericolosa”, porterà Topolino in lungo e in largo su un appassionante percorso a cavallo tra la storia e la cultura della nostra terra. La storia nasce dall’interesse per l’archeologia di Francesco Artibani, lo sceneggiatore del fumetto: “L’Appia Antica è un luogo speciale che frequento da sempre, vicinissimo a dove vivo. È una strada che ancora oggi parla a chi la percorre e contiene un’infinità di storie”.