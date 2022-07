A causa di un pino pericolante che si trova all’interno di un cortile condominiale sulla Circonvallazione Appia e presenta rischio di caduta sulla via stessa a causa della sua forte inclinazione, è stata disposta l’interruzione immediata della circolazione stradale e pedonale nel tratto da via Tabarrini fino all’incrocio con via Baccarini. La strada resterà chiusa fino all’avvenuta messa in sicurezza dell’albero pericolante; avverrà in breve tempo? Ai posteri l’ardua sentenza.