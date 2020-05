Inizia la fase 2, bus e metro a numero chiuso

Situazione bus. Le corse del trasporto pubblico sono garantite fino alle 23.30 ma i posti disponibili sono limitati: a monitorare le presenze, fino ad un massimo del 50% della capienza, saranno sia il contapersone a bordo (già presente su 500 vetture Atac) che il personale di servizio come i controllori o i volontari della protezione civile. I sedili sono stati già contrassegnati per garantire la distanza di sicurezza. Per quanto riguarda i passeggeri della metro, si posizioneranno sui segnali a terra sperimentati alla fermata di San Giovanni. Difficile garantire l’obbligo di mascherina, visto che il personale Atac non è autorizzato ad imporle né a lasciare fuori gli utenti.