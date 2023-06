Informagiovani: incontro online sul criminologo

Giovedì 8 giugno 2023, a partire dalle ore 16.00, Informagiovani Roma Capitale propone il seminario online Professione criminologo.

Negli ultimi anni si è avuto un interesse crescente per la figura del criminologo. Sono molti i criminologi chiamati a raccontare il loro lavoro su vecchi e nuovi media e tanti giovani sono incuriositi da questa professione. Anche le aziende guardano con interesse ai laureati in criminologia e diritto, spesso nell’ottica della cybersecurity. Ma cosa fa il criminologo? Quale percorso di formazione scegliere?

Con la collaborazione del dottor Vittorio Rizzi, Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e Direttore Centrale della Polizia Criminale e della prof.ssa Annamaria Giannini, Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Giuridica, Forense e Criminologica della Sapienza Università di Roma, il seminario approfondirà i vari profili della professione del criminologo, i percorsi formativi e gli ambiti di applicazione.

Come partecipare

La partecipazione ai seminari online è libera. Basta collegarsi all’indirizzo dedicato sulla piattaforma Zoom nel giorno e nell’orario previsti dall’appuntamento e seguire le istruzioni.

Sarà poi possibile richiedere un colloquio individuale per approfondire gli argomenti trattati scrivendo all’indirizzo mail [email protected].