Incontro per disegnare insieme i “Distretti Culturali” del Municipio VII

E’ stato ripreso a dicembre scorso il progetto S.P.Cu.R. per la definizione dei costituendi “Distretti Culturali” del Municipio VII da ultimare nel corso dell’a.s. 2019/20 mediante la partecipazione attiva delle comunità locali, a partire da quelle educative e scolastiche.

Per poter proseguire operativamente, i tre facilitatori Massimo Allulli, Celeste Costantino e Annalisa Gramigna, che con Carlo Infante costituiscono il team di progetto coordinato da Fedele Congedo e “Piersoft” Paolicelli, entro il mese di febbraio, individueranno con una serie di focus group i ‘mentori’ locali: a loro, cittadini ‘testimoni e guide’, sarà affidato il compito di pilotare le esplorazioni urbane attraverso cui, da marzo, si andranno a definire i ‘perimetri’ dei “Distretti” e i punti di interesse. Entro maggio si arriverà così a definire la mappa a più voci dei “Distretti”, così da procedere con le successive proposte di caratterizzazione. Per tale ragione, è stato organizzato un nuovo appuntamento in Sala Rossa presso la sede municipale di Piazza di Cinecittà 11 mercoledì 29 gennaio 2020, dalle ore 18.00 alle ore 20.00