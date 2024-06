Incontro per candidare l’Appia patrimonio Unesco

Sabato 22 giugno 2024, alle 10.30, a Roma, al Complesso di Capo di Bove del Parco Appia, si terrà il quarto e ultimo appuntamento del ciclo di incontri che accompagnano la candidatura della “Via Appia. Regina Viarum” nella lista del Patrimonio Mondiale Unesco. Sabato 22 giugno 2024, alle 10.30, a Roma, al Complesso di Capo di Bove del Parco Appia, si terrà il quarto e ultimo appuntamento del ciclo di incontri che accompagnano la candidatura della “Via Appia. Regina Viarum” nella lista del Patrimonio Mondiale Unesco.

Dopo la recente raccomandazione dell’Icomos, l’organo tecnico consultivo dell’Unesco, che sarà sottoposta all’approvazione del Comitato del Patrimonio Mondiale nella prossima seduta in programma a New Delhi dal 21 luglio, queste giornate rappresentano un’ulteriore occasione per dare voce ai molti attori istituzionali impegnati nella riscoperta della Via e consentiranno a un più vasto pubblico, non solo di addetti ai lavori, di immergersi nelle iniziative che riguardano il rilancio della Regina Viarum.

Gli enti di tutela, le regioni e gli altri enti locali, le università ma anche l’associazionismo di cittadini partecipi ed interessati, stanno mettendo in campo molteplici iniziative di studio, restauro, valorizzazione, che forniscono un quadro dinamico, vivace e poliedrico delle tante attività che oggi animano l’antico percorso.

Sarà possibile seguire l’incontro anche in diretta.