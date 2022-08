Incontro con la blogger Marta De Vivo su temi d’attualità

Marta De Vivo, 21 anni, blogger preparata e persuasiva con un “tesoretto” di quasi 35mila followers costruito dispensando informazioni qualificate e analisi lucide, a tutto campo in un’intervista con il nostro Giampiero Castellotti. Tanti i temi al tappeto, quelli più sentiti dai giovani: dal disorientamento di fronte ad un futuro sempre più incerto fino alla difficoltà nell’avviare una startup innovativa o nel fare ricerca.

“In questo Paese occorre ricostruire le condizioni per far sognare i giovani – spiega la De Vivo nel corso dei 43 minuti dell’intervista. “Attualmente lo Stato investe troppo poco nella ricerca, nello sviluppo, nell’innovazione. Ciò incide sull’atteggiamento spesso disfattivo delle nuove generazioni: i nostri ricercatori finiscono per conseguire risultati straordinari ad Harvard e il nostro Paese perde tante opportunità di innovazione”.

La blogger veneziana si sofferma anche sulle difficoltà nel fare impresa, in particolare a causa della burocrazia e sulla centralità delle nuove tecnologie, con l’intelligenza artificiale che presto potrebbe mandare in soffitta persino i social. “Il nuovo fa sempre paura, la storia ce lo insegna, ma i processi vanno gestiti ed occorre catturarne sempre gli aspetti migliori”.

Non mancano indicazioni sulla politica: “Preoccupa soprattutto il modo di fare autoritario. Del resto nel mondo esistono più dittature che democrazie. E l’Occidente, purtroppo, appare sempre più indebolito. In Italia occorre un fronte liberale in grado di contrastare le spinte più radicali”.

