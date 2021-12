Incidente sulla Tuscolana, motociclista muore. Indagini in corso

Purtroppo non ce l’ha fatta Romano Misino 51 anni rimasto coinvolto nella prima mattinata di lunedì in un incidente stradale all’incrocio fra via Tuscolana e via Rocca di Papa.Da una prima ricostruzione l’uomo è caduto sull’asfalto dopo aver perso il controllo del suo scooter Honda forse in seguito all’arrivo di un taxi che non ha rispettato lo stop. Sull’incidente stanno svolgendo accertamenti i vigili urbani, che hanno acquisito le immagini delle telecamere di sicurezza per ricostruire la dinamica della tragedia. L’uomo è stato trasportato all’ospedale San Giovanni dove è poi morto.

(Foto Amedeo Pantanella)