Incendio in via Michele Amari: morto un uomo di 66 anni

Un uomo di 66 anni è morto intossicato nell’incendio del suo appartamento all’alba di ieri, a Roma. La tragedia è avvenuta in via Michele Amari, all’Appio-Latino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme e scoperto l’uomo all’interno dell’appartamento. Portato immediatamente fuori dall’appartamento, con evidenti segni di intossicazione, il 66enne è morto durante i disperati tentativi di rianimazione. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e al personale del 118, anche i carabinieri che stanno indagando per stabilire le cause dell’incendio.