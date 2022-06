Incendio di Malagrotta, disagi in tutta Roma?

Con l’incendio alla discarica di Malagrotta si è sfiorata la tragedia ambientale, ma i danni per i cittadini romani rischiano di manifestarsi nei prossimi giorni in tutta la loro drammaticità. Lo afferma Assoutenti Lazio, che lancia l’allarme rifiuti in città.

“Il blocco dell’attività a Malagrotta determinerà ripercussioni sul fronte dello smaltimento e della raccolta dei rifiuti in città – afferma il presidente di Assoutenti Lazio, Leoluca Russo. “Tonnellate di spazzatura rischiano di rimanere a marcire in strada, sotto al sole cocente di questi giorni e con seri rischi sul fronte igienico-sanitario. L’amministrazione deve trovare al più presto una soluzione a questo problema, che aggrava la già disperata situazione dei rifiuti nella capitale”.

Assoutenti Lazio ha deciso inoltre di costituirsi parte offesa nell’indagine aperta dalla Procura di Roma, e studia azioni risarcitorie in favore non solo dei residenti della zona di Malagrotta, ma di tutti i cittadini romani che dovessero subire ripercussioni sul fronte della mancata raccolta dei rifiuti.