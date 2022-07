Incendio autodemolitori: il dossier del Parco della Caffarella

“Il gravissimo incendio scoppiato ieri a Roma Centocelle, partito molto probabilmente da un autodemolitore di via Palmiro Togliatti ha provocato un enorme nuvolone nero e un’aria irrespirabile, mettendo a rischio la salute dei cittadini e devastando il Parco di Centocelle. Non si conoscono ancora i danni effettivi provocati alla salute e alle abitazioni dei cittadini, ma sembrerebbero molto gravi. Tutto questo, purtroppo, ci riporta alla memoria altri gravissimi incendi, degli autodemolitori di via dell’Almone, l’ultimo dei quali nel 2017 provocò, allora come oggi, un enorme nuvolone nero per molti giorni. Tutto questo ci conferma ancora una volta la necessità di chiudere anche l’ultimo degli autodemolitori ancora esistente su via dell’Almone come stiamo richiedendo da molto, troppo tempo”.