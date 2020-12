Incendio al settimo piano, evacuato condominio in via Manlio Torquato

Vigili del fuoco al lavoro questa notte intorno alla mezzanotte in via Manlio Torquato, al civico15 per l’incendio di un appartamento al settimo piano di un’abitazione bifamiliare. Le fiamme si sono propagate molto velocemente arrivando anche al piano sottostante.

Sul posto i Vigili del Fuoco intervenuti con due squadre e l’autoscale, la Polizia e i sanitari del 118. Lo stabile è stato evacuato. Secondo le prime indiscrezioni, fortunatamente non risulta esserci alcun intossicato.

(Foto Fabrizio Vitali gruppo fb Appio-Latino e Tuscolano)