Incendio al parco della Caffarella, chiusa nel pomeriggio

Attimi di panico ieri al Parco della Caffarella per un incendio sviluppato in un canneto. Ancora incerte le cause, tra le ipotesi anche il dolo. Il parco della Caffarella è stato cosi chiuso per un paio di ore. Subito il pensiero di tutti è stato: “Troppa gente all’interno e il Comune l’ha chiuso?”, infatti il parco era sbarrato dai nastri gialli e le entrate presidiati dai vigili. Si perchè in questi giorni il parco è preso d’assalto da migliaia di visitatori non sempre con le dovute precauzioni e spesso non seguendo le linee guida dettate dal governo. Sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco che hanno domato le fiamme. Poco dopo le 20 l’ingresso di Via Macedonia, insieme agli altri accessi, è stato riaperto dagli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, rimasti a presidiare i varchi di entrata. Rimossi i nastri, è stato consentito di nuovo l’ingresso ai cittadini.

(Foto: Anna Innocenzi gruppo fb Emozioni in Caffarella)