E’ successo questa mattina, due scoppi e poi le fiamme, divampate forse da un pulmino scuolabus fermo nel parcheggio a Villa Lazzaroni. Quattro le auto coinvolte dall’incendio che ha destato spavento tra i lavoratori del Comune e i cittadini. Fatti rientrare, per il denso fumo tutti i ragazzi della scuola Grazia Deledda in via Fortifiocca. Da definire le cause del rogo. Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco, gli agenti del commissariato di zona.

(Fo