Incendio a via Pomezia, grave una donna

Intorno alle 12:30 un incendio è divampato in un palazzo di via Pomezia, al civico 11 a due passi da Piazza Re di Roma. Le cause del rogo nell’appartamento del piano rialzato sono ancora da accertare. I soccorritori intervenuti precocemente sul posto hanno estratto dall’abitazione una donna di circa 50 anni che è stata subito trasportata in codice rosso all’ospedale di San Giovanni.