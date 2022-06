In Caffarella l’escursione serale per vedere le lucciole

Torna la romantica passeggiata serale in Caffarella. La suggestiva “Danza Nuziale” delle simpatiche lucciole si potrà ammirare mercoledì 8 giugno dalle ore 21. I visitatori seguiranno un percorso storico-naturalistico per scoprire i luminosi abitanti della Valle e la storia di questa bellissima area del Parco.

Questo spettacolo si può ammirare solo nella stagione più calda, poiché corrisponde al periodo dell’accoppiamento. Le lucciole sono dotate di organi luminescenti. La luce emessa viene utilizzata da maschi e femmine per accoppiarsi. I maschi possono emettere luce solo per brevi istanti, le femmine per più di due ore.