Impennata di contagi in un giorno, soprattutto nel nostro territorio (ASL Roma 2)

Purtroppo non ci siamo. L’avvicinarsi della pasqua ha visto, di nuovo, una esplosione di multe, a carico di persone che si spostavano senza alcun motivo. Il bel tempo attira fuori da casa persone che, evidentemente, non hanno capito nulla della gravità della situazione in atto e dell’importanza, ora che l’andamento del contagio pare rallentare, di non tenere comportamenti imprudenti che possano fare perdere il terreno conquistato, a fatica e con migliaia di morti. E così il bollettino dei contagi si è di nuovo impennato. A Roma si sono registrati nella 24 ore 35 nuovi casi di cui 24 nella Asl Roma 2, il nostro Municipio. E ieri queste le parole in conferenza-stampa dell’assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato: «Oggi registriamo un dato di 154 casi di positività e un trend al 3,5%, aumenta la forbice tra coloro che escono dalla sorveglianza domiciliare (16.611) e coloro che sono entrati in sorveglianza (12.792) oggi circa 4 mila unità. Bisogna ora mantenere alta l’attenzione per le giornate di Pasqua e Pasquetta.”