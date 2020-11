Il tuo quartiere non è una discarica: domenica 15, Municipio VII

Domenica 15 novembre torna Il tuo quartiere non è una discarica, la raccolta straordinaria e gratuita dei rifiuti urbani ingombranti, elettrici ed elettronici. L’iniziativa è organizzata da Ama, in collaborazione con il Tgr Lazio. Come si legge dal comunicato dell’Ama, la raccolta riguarderà tutti i municipi dispari. I cittadini potranno usufruire unicamente di questa iniziativa di carattere ambientale, già programmata da tempo, in deroga al blocco del traffico privato all’interno della fascia verde disposto per la giornata di domenica. Dalle 8 alle 13, l’azienda metterà a disposizione complessivamente 23 siti: 16 eco-stazioni (postazioni mobili allestite per l’occasione) e 7 Centri di Raccolta presso cui i cittadini potranno consegnare i tradizionali rifiuti ingombranti (mobili, sedie, letti, divani, scaffalature, materassi, ecc.), le apparecchiature elettriche ed elettroniche (i cosiddetti Raee: computer, televisori, stampanti, telefonini, frigoriferi, lavatrici, condizionatori, ecc.) e i materiali particolari (contenitori con residui di vernici e solventi, oli e batterie esauste, ecc).

Centro di raccolta Ama – Cinecittà

VII Municipio – Viale P. Togliatti, 69

Giorni feriali: 07.00 – 12.00 e 14.00 – 19.00

Domenica 15 novembre: chiuso

Puoi consegnare gratuitamente: apparati elettronici, batterie al piombo, consumabili da stampa, contenitori di vernici e solventi, contenitori vuoti di vernici e solventi, farmaci, frigoriferi condizionatori, inerti calcinacci, ingombranti, lampade al neon, legno, metalli, monitor e tv, neon, oli lubrificanti, oli vegetali, pile, vernici e solventi.