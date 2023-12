Il trekking che tocca anche Caffarella e Porta Furba

Le Edizioni il Lupo informano i lettori e gli amanti del trekking che saranno presenti alla Fiera della Piccola e Media editoria di Roma “PLPL” alla Nuvola (Roma EUR- Viale Asia 40) dal 6 al 10 Dicembre 2023 presso lo stand A01 (piano terra) con orario 10-20.

In tale occasione, venerdì 8 dicembre alle ore 14:00 in Sala Polaris presenteranno la nuova guida “IL GRANDE ANELLO VERDE DI ROMA A PIEDI” , 7 tappe e 115 Km di libertà e bellezza fra parchi, fiumi, periferie, street art e borghetti della Capitale. Con 7 Mappe dettagliate + 1 generale.

All’incontro interverranno Francesco Senatore, Consigliere Nazionale Federtrek, responsabile Cammini e Sentieri e l’autore Carlo Coronati, anche fondatore della casa editrice. L’ingresso in sala sarà garantito fino a esaurimento dei posti.

Durante i giorni della Fiera sarà anche in vendita, in anteprima, La grande mappa di Roma entro il GRA in scala 1/30.000, acquistabile allo stand delle Edizioni il Lupo.

Tale mappa, che non può mancare ad ogni romano curioso, ed anche ai turisti, riporta tutti i parchi, aree verdi protette, giardini, ville e i quartieri romani da quelli storici a quelli più recenti, compresi i siti storici più rilevanti. Riporta inoltre le tre linee metro, i trenini urbani, con tutte le fermate ed anche le 6 linee di tram. Uno strumento utilissimo per progettare trekking urbani, o ampi giri in bici.

L’accesso è consentito secondo le modalità presenti sul sito ufficiale della fiera: https://plpl.it/