Il Tg1 da piazza San Giovanni ha ricordato San Francesco

Questa mattina alle 8.20 su Rai1, nella rubrica “Tg1 Dialogo”, a cura di Piero Damosso, è andato in onda uno speciale dedicato al centenario della rivista “San Francesco”. Con il commento di padre Enzo Fortunato, direttore della rivista. In particolare la puntata è stata girata in piazza San Giovanni in Laterano, a Roma, davanti alla basilica che ospitò il primo incontro di San Francesco con Papa Innocenzo III.