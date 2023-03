Si sa, tutti noi abbiamo delle urgenze di comunicare e, una forma utile per apostrofare tutti gli incivili, è la poesia di strada. Essa ti permette di conoscere e confrontarti con chi non conosce il senso civico, di attirare l’attenzione, di arricchire la mente e lo spirito.

E così in via Saturnia si è dovuto scomodare il sommo poeta, in rima baciata, un omaggio ai padroni di cani, diciamo un po’ distratti…

(foto pubblicata da Federica Lustrissimi – gruppo fb Appio-Latino-Tuscolano)