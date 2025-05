Il Rafa Nadal Academy Padel Tour sbarca a Roma

Dal 2 al 4 maggio si terrà a Roma la prima tappa del Rafa Nadal Academy Padel Tour by Heliocare, circuito amatoriale promosso dalla Rafa Nadal Academy in collaborazione con Cantabria Labs Difa Cooper, azienda leader nel settore della dermatologia e fotoprotezione con il marchio Heliocare.

L’iniziativa, inedita per l’Italia, prevede sei tappe in altrettante città e culminerà con la finalissima a dicembre presso la Rafa Nadal Academy a Maiorca (Spagna).

Un progetto tra sport, benessere e cura di sé

L’obiettivo del circuito è promuovere uno stile di vita attivo e consapevole, unendo la passione per il padel con l’importanza della prevenzione dermatologica.

«È un’avventura cui ci lega l’idea di volersi bene, di trattarsi bene, della cura di sé stessi», afferma Stefano Fatelli, CEO di Cantabria Labs Difa Cooper. «Abbiamo voluto coniugare la salute e la prevenzione a un’attività positiva e in forte crescita come il padel. Un’occasione per trasmettere valori autentici, come amicizia, energia, condivisione e spirito positivo».

Fatelli, ex tennista e oggi grande appassionato di padel, sottolinea il legame tra la disciplina sportiva e la filosofia aziendale: «Ho due grandi amori nella mia vita: la dermatologia e il padel. Metterli insieme è un sogno, ma anche un approdo inevitabile. Un grande come Nadal è un monumento di valori, incarna bene quello in cui noi crediamo».

Calendario ufficiale delle tappe italiane

Roma – 2/4 maggio; Torino – 30 maggio/1° giugno; Perugia – 21/23 giugno; Bari – 19/21 luglio; Bergamo – 6/8 settembre; Firenze – 4/6 ottobre; Finale Internazionale a Maiorca (presso la Rafa Nadal Academy) a dicembre 2025.

Ogni tappa sarà aperta alla partecipazione di giocatori amatoriali, con squadre miste e attività collaterali.

Iscrizioni aperte online – per partecipare: cliccare qui ISCRIZIONI

Heliocare: fotoprotezione avanzata con Fernblock®+

Heliocare è la linea di solari dermatologici firmata Cantabria Labs, basata su Fernblock®+, un brevetto innovativo derivato da una felce tropicale.

Questa tecnologia protegge la pelle dai danni causati da raggi UV, luce visibile e infrarossi, aiutando a prevenire l’invecchiamento cutaneo e sostenendo i meccanismi naturali di riparazione cellulare.

«Heliocare è un modo di trattarsi bene», spiega Fatelli. «Un prodotto che nasce dalla scienza e dalla voglia di vivere con leggerezza e responsabilità. E il padel è il contesto perfetto per raccontarlo».

Un approccio umano alla salute

Fatelli definisce l’orientamento dell’azienda come una forma di “umanesimo imprenditoriale”: «Siamo un’azienda globale dedicata alla salute, che celebra la vita abbracciando la scienza con uno spirito gioioso e ottimista, sviluppando idee che aiutano le persone a raggiungere la migliore versione di sé stesse». E aggiunge: «Il padel ha sempre più successo perché è uno sport semplice, accessibile, sociale. Si gioca in 20 metri, ogni partita diventa una conversazione di un’ora e mezza. Alla fine c’è quasi sempre un terzo tempo: un momento di condivisione. È uno sport che crea relazioni e diffonde benessere».

Sostegno concreto al padel italiano

Cantabria Labs Difa Cooper è anche sponsor diretto di tre realtà di riferimento nel panorama nazionale:

• Spector Padel House – la più ampia rete di club nel Nord Italia

• Prodigy Padel Academy – app per l’allenamento tecnico personalizzato

• Padel Factory – squadra lombarda tra le protagoniste del campionato italiano

«Sono tre punte di diamante che rappresentano il massimo della qualità sportiva», commenta Fatelli, «però sempre con un occhio a un’altra qualità: quella della relazione tra le persone».

I testimonial del brand

A rappresentare Heliocare ci sono due nomi di spicco del padel femminile:

– Carolina Orsi Gallorini, prima italiana nella top 20 del World Padel Tour

– Gemma Triay Pons, campionessa spagnola e figura di riferimento nel circuito internazionale

CANTABRIA LABS DIFA COOPER IN ITALIA

È un’azienda farmaceutica specializzata in dermatologia che opera sul mercato italiano da oltre 60 anni. Nel 2003 entra a far parte del gruppo multinazionale Cantabria Labs, presente in più di 80 paesi del mondo. Cantabria Labs Difa Cooper è oggi leader nella realizzazione di prodotti dermatologici, farmaci, cosmetici, integratori e medical device studiati per prendersi cura della pelle sana o con patologie in modo efficace e sicuro. Operando nel settore dermatologico dal 1959 e con il know how acquisito in decenni di ricerche nazionali e internazionali, oggi è in grado di offrire soluzioni uniche ed esclusive grazie alle molteplici tecnologie brevettate. Innovazione e Specializzazione sono caratteristiche generate dal continuo dialogo che la rete di informazione medica, la più ampia nel panorama dermatologico italiano, sostiene quotidianamente con medici, farmacisti e pazienti, consentendo di conoscere e anticipare le esigenze terapeutiche. I valori di cura, benessere, scientificità ed etica sono insiti nel suo modo di lavorare con un’attenzione particolare alla sostenibilità attraverso produzioni a basso impatto ambientale, ingredienti naturali e biocompatibili al fine di rispettare l’individuo, la società e l’ambiente.

(Maria Di Saverio)