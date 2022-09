Il piano di assunzioni di S&you

– ilspecializzato nella selezione di profili professionali qualificati –per potenziare il proprio team di specialisti sul territorio nazionale. Lanciato in Italia nell’ottobre del 2018, S&you rappresenta il partner ideale per le aziende nella ricerca di. Il suo approccio – efficace combinazione di analisi della cultura d’impresa, da una parte, e capacità di valorizzare esperienza e abilità del candidato, dall’altra – consente di aumentare notevolmente le possibilità di successo nel reperimento di personale qualificato. “Abbiamo deciso di raddoppiare il nostro organico di professionisti del recruiting su tutto il territorio nazionale. – dichiara– Si tratta di unale risorse verranno selezionate e affiancate dai nostri specialisti, per offrire alle aziende clienti un servizio d’eccellenza in grado di attrarre le migliori professionalità”. In meno di 3 anni il brand ha, attive nelle principali città italiane. Grazie ad una solida esperienza nella selezione di professionisti qualificati nei diversi settori e a un’approfondita conoscenza del proprio territorio, i suoi consultant offrono alle imprese consulenze su misura e un rapporto di partnership duraturo. Maggiori info sullee invio della propria candidatura a [email protected] : – Head Hunter S&you: https://synergie.intervieweb.it/jobs/head-hunter-syou-129662/it/ – Hr Consultant S&you: https://synergie.intervieweb.it/jobs/senior-hr-consultant-syou-129661/it/ – Hr Recruiter S&you: https://synergie.intervieweb.it/jobs/hr-recruiter-syou-129650/it/ Lanciato in Italia nell’ottobre 2018, S&you è un brand specializzato nel recruiting di figure professionali di middle management e staff tecnico qualificato, che si avvantaggia dell’esperienza di un importante gruppo internazionale nel settore delle Risorse Umane. Attivo a livello globale, S&you mette a disposizione un team di HR Consultant con consolidate competenze tecniche trasversali in materia di selezione e un’approfondita conoscenza del proprio territorio, con l’obiettivo di fornire un supporto su misura e creare un rapporto di fiducia tra candidati e clienti.