Il parroco della Basilica Lateranense morto di Covid: aveva 51 anni

I funerali, presieduti da Sue Eminenza il cardinale vicario, si terranno lunedì 10 maggio alle ore 12 nella Basilica di San Giovanni in Laterano.

Nato a Roma nel 1970, ordinato sacerdote il 3 maggio 1998 in San Pietro in Vaticano, dal 1° settembre 2013 era parroco della Parrocchia dei SS. Salvatore e SS. Giovanni Battista ed Evangelista, dove si trova lo splendido Battistero di San Giovanni, in piazza San Giovanni in Laterano.

Ha contratto il virus portando la Eucarestia a casa di una anziana malata.