Il Parco degli Acquedotti tra i luoghi dell’impegno civico

Parco degli Acquedotti, Campo Sportivo XXV aprile, Industrie Fluviali, Piazza Vittorio Emanuele II e Centro diurno a bassa soglia Civico Zero: che cos’hanno in comune questi luoghi della Capitale? Sono tutti CIVIC PLACES, luoghi dell’impegno civico selezionati nell’ambito della prima campagna nazionale per la scoperta e la valorizzazione dei luoghi civici in Italia promossa da Fondazione Italia Sociale. Occasione per conoscerli sarà l’evento di presentazione della rivista “CIVIC 7” che si terrà a Roma giovedì 27 ottobre in collaborazione con Scomodo, progetto editoriale ma anche vero e proprio movimento culturale con al centro la redazione under 25 più grande d’Italia.

Fil rouge dell’evento, gratuito e aperto al pubblico, sarà la riflessione sul valore dei luoghi, e in particolare dei luoghi civici intesi come realtà spaziali entro cui prendono forma le esperienze volte al bene comune. Storie e testimonianze dei rappresentanti dei cinque CIVIC PLACES romani – selezionati nell’ambito della campagna CIVIC PLACES che nel 2021 ha raccolto oltre 200 candidature da Nord a Sud Italia – s’intrecceranno in un racconto a più voci sui più importanti temi legati al civismo.

La campagna CIVIC PLACES è stata promossa da Fondazione Italia Sociale insieme a SEC Newgate, Touring Club Italiano e SkyTG24.

La riflessione sul valore dei luoghi è per l’appunto il fil rouge della rivista “CIVIC 7”, il settimo numero delle pubblicazioni semestrali che Fondazione Italia Sociale cura e promuove per raccontare temi complessi, tante volte inesplorati, nell’ambito della società, dell’economia sociale, dell’educazione e della cultura nelle sue più vaste declinazioni.

Gianluca Salvatori, segretario generale di Fondazione Italia Sociale, sottolinea: “Il filo conduttore della rivista “CIVIC 7” è rappresentato dai luoghi intesi non come semplici punti su una mappa o il risultato di coordinate geografiche, ma come realtà spaziali dove si incontrano persone, valori, idee. E in particolare i luoghi civici, realtà dove il bene comune si costruisce passo dopo passo, insieme, guardando al futuro. I CIVIC PLACES romani, che come Fondazione Italia Sociale insieme ai nostri partner abbiamo avuto il piacere di conoscere e selezionare nell’ambito di una campagna realizzata per la prima volta in Italia, incarnano, pur nelle loro diversità, ciò che sono i luoghi dell’impegno civico. Un’eredità di cui andare fieri e soprattutto da mantenere viva.“

L’iniziativa CIVIC PLACES è parte di “beCIVIC”, un progetto culturale creato e sostenuto da Fondazione Italia Sociale con l’obiettivo di contribuire a ricostruire una coscienza civica comune. È stato selezionato per far parte dell’iniziativa “Nuovo Bauhaus europeo”, promossa dalla Commissione europea per creare uno spazio di incontro per progettare futuri modi di vivere, situato al crocevia tra arte, cultura, inclusione sociale, scienza e tecnologia.

PRESENTAZIONE CIVIC 7 – I LUOGHI CONTANO

GIOVEDÌ 27 OTTOBRE 2022

ORE 17:30

SEDE “SCOMODO”

PIAZZA SAN SALVATORE IN CAMPO 34, ROMA

Intervengono:

Ettore Iorio, Direttivo Scomodo

Giangiorgio Macdonald, Labsus

Federica Tessari, Direttivo Scomodo

Per i Civic Places

Elisa Bucci, Municipio VII

Laura Cucinelli, Presidente CivicoZero Onlus

Federico D’Orazio, Direttore Creativo, Industrie Fluviali.

Marina Fresa, Socio fondatore Comitato piazza Vittorio Partecipata

Alberto Urbinati, Presidente Liberi Nantes

Modera: Gianluca Salvatori, Fondazione Italia Sociale

La partecipazione all’evento è gratuita e aperta a tutti.