Il nuovo look di Piazzale Metronio

La rotonda di Piazzale Metronio ha avuto sempre quell’aspetto malandato, anonimo, circondato da new jersey, transenne e strutture mobili che rendevano lo spiazzo piuttosto degradato. Oggi grazie al Comitato delle Mura Latine e a tanti volontari, è stata rivalutata.

Un progetto che vuole ricordare la Marrana, sottolineano i membri del Comitato, che dai castelli romani scorreva verso Porta Metronia per raggiungere le Terme di Caracalla e che idealmente ricongiunge la rotonda al Parco lineare, con i suoi tratti perpendicolari.

E poi l’albero di Pawlonia tomentosa la cui chioma raggiungerà un diametro elevato in armonia con il luogo. In questo caso, oltre ai volontari è intervenuto anche il VII Municipio che ha sistemato e realizzato le difficili vasche.

Per valorizzare l’area e mantenere il decoro, fanno sapere i portavoce del Comitato, il progetto prevede per la costruzione della rotatoria l’utilizzo degli stessi materiali a suo tempo usati per la realizzazione dei giardini di Viale Metronio, che costeggiano il tratto di mura aureliane da Porta Metronia fin quasi a Porta Latina. L’obiettivo è quello di realizzare quindi il naturale proseguimento di quei giardini che rappresentano un riuscito esempio di riqualificazione ambientale.