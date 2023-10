Il Messaggero in data odierna ha pubblicato un articolo evidenziando il pericolo di un attacco su obiettivi Isrealiani. Il titolo allarmistico sottolinea il rafforzamento dei servizi di sicurezza della Questura di Roma accompagnando il tutto da una foto della scuola Cagliero di via delle Cave angolo via Tuscolana scambiata per una stazione della Polizia. Peccato che la scuola, nello scorso giugno, era stata travestita da Questura per le riprese di una serie televisiva.